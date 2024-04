Serie C playoff, ecco il programma: Avellino si prende il secondo posto

Scatto Avellino, che vince 1-0 nel finale il Crotone e si prende il secondo posto in classifica nel girone C della serie C approfittando anche del ko del Benevento a Catania e per tanto la squadra di Pazienza avrà un migliore accoppiamento nella fase finale degli spareggi con vista sulla serie B.

Aspettando l’esito del ricorso del Taranto, che potrebbe far modificare classifica finale e calendario, la griglia del primo turno play-off, il 4 maggio, in gara secca, vedrà in campo: Taranto-Latina, Picerno-Crotone, Cerignola-Giugliano. Martedì 7 maggio la Casertana affronterebbe invece la peggiore qualificata.