Casertana-Sorrento 5-2, al Pinto gol e tanto spettacolo

Se la gara contro il Sorrento è un aperitivo, allora i playoff per la Casertana si preannunciano un pranzo di quelli da ricordare. Finisce 5-2 per i falchetti la sfida del Pinto con i costieri che oppongono tutto quello che hanno all'avversario: però è troppo poco.

La squadra di Scotto (Maiuri è squalificato) rintuzza l'avversario solo ad inizio gara quando con un pressing alto mette in difficoltà la difesa casertana che non riesce ad uscire con ordine dalla difesa. Addirittura è il Sorrento a passare in vantaggio con una punizione di De Francesco al 10'.

Il pari dei padroni di casa è immediato e arriva con una gran conclusione dal limite di Deli. Il gioco della Casertana è straripante, gli avanti padroni di casa arrivano da tutte le parti. Il 2-1 è da cineteca con rovesciata di Montalto su assist di Curcio, il 3-1 ancora con Deli che segna a porta vuota, è un'azione praticamente da calcetto.

In avvio ripresa il Sorrento accorcia con Ravasio dal limite ma la Casertana colpisce ancora con Tavernelli (assist di Montalto) e Carretta in contropiede. Finsice 5-2 ed ai playoff i falchetti possono essere protagonisti.