Sapri, cambio in panchina: esonerato Graziani dopo una vittoria

Una notizia che per certi versi ha dell'incredibile arriva dal Sapri Calcio, storica formazione cilentana protagonista del campionato di eccellenza che lotta per conservare la categoria. Al termine del vittorioso match casalingo con il Giffoni Sei Casali, superato in modo netto dagli spigolatori col punteggio di 3-0 e con una prestazione strappa applausi, i vertici dirigenziali hanno deciso di sollevare dall'incarico l'allenatoore Carlo Graziani.

Alla base del provvedimento ci sarebbero incrompresioni con alcuni dirigenti che hanno deciso di sollevare dall'incarico Graziani e anche il suo vice Francesco Pecora.

Una scelta che non è andata giù al vice presidente Enrico Colella, il quale non condividendo il provvedimento ha deciso di rassegnare le dimissioni dall'incarico e sbattere la porta. Intanto già circola il nome del possibile nuovo allenatore, in pole ci sarebbe Raffaele Del Sorbo, lo scorso anno al Real Palomonte.