Rinviata Sessana-Battipagliese la finale di Coppa Campania di Promozione

A sorpresa la finale di Coppa Campania riservata alla Promozione programmata per giovedì 24 allo stadio Landeri di Scampia tra Sessana e Battipagliese è stata rinviata in modo ufficiale.

La decisione arriva pertanto all'immediata vigilia di questa sfida che doveva assegnare il trofeo tricolore del secondo torneo regionale. La scelta di posticipare l'attesa sfida andrebbe ricercata nel fatto che i tifosi della Battipagliese avrebbero fatto incetta di biglietti ben oltre la capienza riservata al settore dei sostenitori bianconeri della Piana del Sele e dal fatto che non è stato possibile invertire i settori inizialmete assegnati alle due tifoserie.

Dopo il sorteggio, infatti, alla Battipagliese era stata stata riservata la tribuna ospiti. Al momento non è stata stabilita una nuova data per la finale e considerato che dovranno partire gli impegni della fase post season tra playoff e playout non è da escludere che si possa giocare al termine della stagione.