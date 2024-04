D'Alterio Group a Mugnano: in campo 25 squadre

È stata presentata a Teverola (Caserta) l'ottava edizione del torneo internazionale giovanile D'Alterio Group, gare di calcio a 9 per under 12. La manifestazione, a cui parteciperanno 25 squadre maschili e femminili, è in programma dal 29 maggio al 2 giugno sul campo Vallefuoco di Mugnano. «Sarà una festa del calcio giovanile e un momento di incontro.

La nostra idea è promuovere una nuova cultura giovanile e offrire ai ragazzi validi strumenti di autoformazione», ha sottolineato, consigliere delegato di D'Alterio Group, che organizza il torneo con il Villaricca della famiglia

In campo ci saranno squadre di otto regioni (tra queste Napoli e Salernitana, oltre a Napoli Femminile, Pomigliano Femminile, Fc Napoli Nord Woman), i kazaki dell'Almaty Jets e i danesi del Nordsjaelland. Alla presentazione sono intervenuti i sindaci di Mugnano, Luigi Sarnataro, e di Qualiano, Raffaele De Leonardis; il vicepresidente della Lega Nazionale Dilettanti, Christian Mossino; il presidente del Settore giovanile e scolastico, Vito Tisci; il presidente del Comitato campano Figc, Carmine Zigarelli; il direttore generale del Villaricca Femminile, Barbara Nardi, e il presidente del gruppo editoriale L'Espresso, Gianluca Ianuario. In sala, tra gli altri, l'ex difensore del Napoli Ciro Caruso.