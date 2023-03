StraFrattese 2023. Al via la terza edizione domenica 26 marzo. E’ iniziato il conto alla rovescia. Fervono i preparativi per la gara podistica, che si snoda sulla lunghezza di 10 km. Special guest Giorgio Calcaterra, plurititolato maratoneta romano. La kermesse, in ricordo di Mimmo Del Prete, è organizzata dalla Amatori Marathon Frattese.

Entrata ormai a pieno titolo nel palinsesto sportivo campano, la manifestazione ha adottato il celebre motto di Pietro Mennea: «La fatica non è mai sprecata, soffri ma sogni». Un monito sempre valido e un insegnamento senza tempo per le giovani generazioni. Gli ideatori della competizione provano ad alzare l’asticella dopo i successi delle precedenti rassegne. Lo start è previsto alle ore 8.45.

La gara è stata presentata al Comune di Frattamaggiore alla presenza del sindaco Marco Antonio Del Prete, il vice sindaco Michele Granata, il presidente del Consiglio comunale Aniello Di Marzo, l’assessore allo sport Felice Ferrara, il delegato Fidal Rino Di Leo, il delegato Opes Ettore Forte, il presidente Aspal Luigi D’Aniello.

Pronte le medaglie per i runners partecipanti: un crono con l’effige emblematica dello Stivale, tinteggiato con il tricolore e adagiato su un’aquila reale sullo sfondo.