Danza: Pozzuoli è campione d'Italia per la prima volta e si qualifica per le finali mondiali di Los Angeles

Per la prima volta arriva in Campania, a Pozzuoli, il prestigioso trofeo “World of Dance Italy”. Il gruppo “White Cloud”, con una coreografia di Jowha van de Laak e Sergio Reis, ha trionfato nelle le finali nazionali che si sono concluse a Roma e si prepara a rappresentare l’Italia alle finali mondiali di Los Angeles 2024!

Ai neo campioni italiani sono arrivate le congratulazioni del sindaco Luigi Manzoni: «I miei personali complimenti, quelli dell’amministrazione comunale e della città di Pozzuoli a Manuel Barzon e Alessandro Papa, ideatori del progetto e direttori della ODS - On Dance Studio di Pozzuoli.

Complimenti e un sincero in bocca al luponper la finale mondiale otteniuta ai White Cloud Alessio Cavaliere, Massimiliano Beneduce, Raffaele De Simone, Francesco Sambiase, Manuel Figliolino, Alessio di Ponzio, Gabriele de Franco, Mattias Nigiotti, Nicolò Fasan, Giammarco Caruso, Mattia Fasan ed Emanuele Imperatore. Ci avete reso orgogliosi e faremo tutti il tifo per voi!».