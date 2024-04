Chi è Milena Vukotic: età, figli, marito, altezza. L'attrice a La Volta Buona: «Felice come una bimba per il David»

Dal racconto del premio alla carriera ai David di Donatello ai pochi rimpianti della sua vita, Milena Vukotic si è raccontata oggi a "La volta buona". Ospite di Caterina Balivo su Rai 1, l'attrice ha parlato dell'emozione di ricevere un riconoscimento simile e dei suoi prossimi progetti lavorativi, tra teatro e cinema.

L'intervista

«Come mi preparo per questo David di Donatello? Non mi preparo perché non ci capisco più niente.

Sto facendo lo spettacolo e penso solo a quello. Mi sembra una cosa talmente fantastica. Ci sarà una dedica speciale, ma non posso dirla ora. Il vestito sarà un vestito chiaro, lungo, bello, l'ho già scelto. Gioielli? Forse no». Così Milena Vukotic, ospite oggi a "La volta buona". In occasione del premio alla carriera che riceverà il prossimo 3 maggio, l'attrice ha raccontato i preparativi e le emozioni di questo storico traguardo. «Non ci credo ancora. È talmente importante che mi sento come una bambina che sta aspettando la caramella. Sono molto molto felice. Il discorso? Non l'ho ancora scritto».

“Mi sento ancora come una bambina che sta aspettando la caramella”. Tutta l’emozione di Milena Vukotic che il #3maggio riceverà il David alla carriera 🥰 #LaVoltaBuona pic.twitter.com/ZfrtJVsZRh — La Volta Buona (@voltabuonarai) April 25, 2024

Spazio poi alla sua carriera, tra pochi rimpianti e tanti momenti felici. «Tutto quello che facciamo è importante. Ogni cosa che facciamo è un'esperienza di vita. Mi tengo stretta tutto», ha detto l'attrice prima di spegnere le candeline per il suo compleanno. In compagnia di Salvatore Marino e Maximilian Nisi, con cui divide il palco a teatro in questi giorni, Milena Vukotic ha poi parlato dello spettacolo che sta portando in scena in tutta Italia.

Chi è l'attrice

Nata a Roma il 23 aprile 1935, Milena Vukotic - all'anagrafe Gemma Fausta Milena Vukotic - ha 89 anni. Figlia di un commediografo e diplomatico di origine montenegrina e di una pianista italiana, Marta Nervi, fin da bambina studia recitazione e danza classica, in Italia e in Francia. Dopo aver fatto parte del corpo di ballo del Grand Ballet du Marquis de Cuevas, decide però di dedicarsi esclusivamente alla recitazione, esordendo nel 1960 ne "Il sicario" di Damiano Damiani. Da qui prende parte a numerose commedie e film d'autore, come "Il giovedì" (1963), "Giulietta degli spiriti" (1965) e l'episodio "Toby Dammit" (inserito in "Tre passi nel delirio", 1968) di Federico Fellini, i primi due capitoli (1975 e 1982, entrambi di Mario Monicelli) della trilogia di "Amici miei", "L'arcidiavolo" (1966) e "La terrazza" (1980) di Ettore Scola, "La bisbetica domata" (1967) di Franco Zeffirelli, "Il fascino discreto della borghesia" (1973), "Il fantasma della libertà" (1974) e "Quell'oscuro oggetto del desiderio" (1976). Attiva anche in tv, nel 1964 viene scelta da Lina Wertmüller per il ruolo di una delle sorelle di Gian Burrasca con Rita Pavone. In teatro diventa poi una delle attrici predilette di Rina Morelli, oltre a lavorare anche in altri prestigiosi allestimenti accanto a Franco Zeffirelli, Giorgio Strehler, Paolo Poli e Jean Cocteau. Per il grande pubblico è indissolubilmente legata al personaggio di Pina Fantozzi, la moglie di Ugo Fantozzi, il personaggio di Paolo Villaggio. Subentrata a Liù Bosisio nel ruolo della moglie del famoso ragioniere dopo i primi due film della serie, vince anche un Nastro d'argento come miglior attrice non protagonista nel 1994 per "Fantozzi in paradiso". Dopo la parentesi "fantozziana" partecipa alla serie televisiva "Un medico in famiglia", in cui interpreta il ruolo di Enrica. Un personaggio, questo, che le porterà grande fortuna e che la terrà impegnata fino al 2016. Nel 2007 prende parte ai film di Ferzan Özpetek "Saturno contro" e "Un giorno perfetto". Nello stesso anno riceve il Ciak d'oro alla carriera. Nel 2014 ottiene la terza nomination al David di Donatello grazie alla sua partecipazione a "La sedia della felicità", dopo quelle ricevute, nella categoria di migliore attrice non protagonista, per i film "Amici miei - Atto II" nel 1983, e "Fantozzi alla riscossa", nel 1991. Nel 2019 partecipa alla quattordicesima edizione di "Ballando con le stelle" in coppia con Simone Di Pasquale. I due riescono ad arrivare in finale, dove si classificano terzi. Nel 2003 sposa il critico cinematografico Alfredo Baldi.