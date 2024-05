David di Donatello 2024, cosa è successo: top e flop, dalla polemica (choc) di Sergio Ballo sulle statuette alla toccante dedica di Irama

Cosa è successo agli David di Donatello 2024? Sembrava essere già tutto scritto. E invece non è stato così. Perché questa edizione ha riservato diverse sorprese. A partire, innanzitutto, dai premi. I bookmakers non avevano dubbi. "C'è ancora domani" avrebbe vinto come miglior film. E, invece, così non è stato. Matteo Garrone con "Io Capitano" ha trionfato, superando anche nel numero di statuette totali il film di Paola Cortellesi.

Paola Cortellesi: «Ringrazio il cast. Lavorare con loro è stato gratificante»