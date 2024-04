Castel San Giorgio in finale playoff: in eccellenza arrivano i verdetti finali

C'era attesa per l'esito finale della regular season nel massimo torneo regionale di eccellenza. Nel girone B sono arrivati tutti i verdetti, dopo la promoizione giunta in anticipo della Sarnese che approda in serie D, il Castel San Giorgio giunta al secondo posto per effetto del vantaggio che va ben oltre i 9 punti sulla quinta il Buccino accede alla finale regionale dei playoff dove troverà la vincente di Costa D'Amalfi- Scafatese, mentre retrocedono in promozione il Faiano e la Prosangiorgese.

Le altre due che dovranno lasciare l'eccellenza verranno fuori dalle sfide playout che vedranno protagoniste: Salernum Baronissi - Sant' Antonio Abate, e Sapri- Apice, le squadre che giocano in casa meglio piazzate in classifica al termine della stagione potranno anche pareggiare per conservare la categoria.