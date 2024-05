Niang, altro incidente: la sua Mercedes colpisce un furgone e due auto in sosta

Ancora un incidente e paura per M'Baye Niang, attaccante dell'Empoli ed ex giocatore, tra gli altri, di Milan, Genoa e Torino. Il francese ieri sera, poco dopo le 21, è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Empoli: da quanto appreso non risulterebbero feriti.

Il giocatore insieme a un'altra persona era su una Mercedes che avrebbe colpito un furgone e due auto in sosta - su una delle quali c'era a bordo una persona - finendo infine contro un muro. Non è chiaro chi fosse alla guida della Mercedes. Oggi Niang sarà regolarmente a disposizione di Davide Nicola nell'allenamento pomeridiano di oggi in vista della sfida di domenica a Roma con la Lazio.

I precedenti

Non è la prima volta che accade: il centravanti francese non è esattamente fortunatissimo con le auto.

Nel febbraio del 2014, invece, durante un periodo di prestito al Montpellier, distrusse una Ferrari e fu condannato a 18 mesi di reclusione con la condizionale. E ancora qualche anno dopo, a febbraio 2016, forse nel momento migliore della sua carriera al Diavolo (era titolare al fianco di Carlos Bacca nel Milan di Mihajlovic), un altro incidente frenò la sua crescita: fuori quasi tre mesi per un infortunio alla caviglia dopo aver distrutto la sua auto, in uno schianto che - spiegò lui - fu dovuto al maltempo. Si spera, per il suo bene, che questa sia l'ultima volta.