Hysaj, la sua Ferrari va a fuoco: «Scampato pericolo, ero in auto con mio suocero»

Una Ferrari da 160mila euro andata letteralmente in fumo. Domenica scorsa Elseid Hysaj ha rischiato grosso, poteva andare molto peggio: «La macchina improvvisamente è andata in fiamme, per fortuna nessuno si è fatto niente, abbiamo scampato il pericolo». Guidava il suocero, il terzino della Lazio ha fatto denuncia perché si teme che l’incidente possa essere dovuto a un difetto di fabbrica dell’auto: «Sì, è così», conferma il calciatore albanese, collezionista di supercar ormai da diverso tempo. Oggi testa al campo.