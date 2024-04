Sainz alla Mercedes, accordo a un passo: prenderà il posto di Hamilton. Alonso firma il rinnovo con Aston Martin

Fernando Alonso innesca il domino del mercato di piloti. Il pilota spagnolo e l'Aston Martin hanno annunciato il rinnovo pluriennale. Un accordo che spinge Carlos Sainz verso la Mercedes. Il pilota della Ferrari è a un passo dal prendere il posto di Lewis Hamilton, che farà invece il percorso opposto verso Maranello, riporta La Gazzetta dello Sport.

Sainz dovrebbe dunque diventare compagno di Russell, rubando il sedile a Kimi Antonelli, il talento italiano della cantera Mercedes che era in corsa per entrare subito nella scuderia di Toto Wolff. Per lui, dopo la prima stagione in Formula 1, potrebbe esserci un sedile in Williams, dove potrebbe fare esperienza prima di raggiungere la Mercedes.