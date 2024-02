Hamilton: «Dell'accordo con la Ferarri non lo sapeva nessuno, nemmeno i miei genitori»

Lewis Hamilton ha scioccato il mondo dei motori e della Formula 1 con il suo accordo con Ferrari a partire dal 2025. Il sette volte campione del mondo però non ha sorpreso solo i tifosi e gli appassionati delle monoposto, ma anche la sua stessa famiglia. I genitori, come afferma lo stesso pilota inglese, non erano al corrente della trattativa tra il trentanovenne e la Rossa. Oltre al padre e alla madre, anche i fratelli sono venuti a conoscenza del passaggio a Maranello solo una volta che i discorsi erano conclusi. A rivelarlo è proprio Lewis durante il podcast della Bbc "F1: Back to Base".

Le sue parole

Nonostante il rapporto molto stretto con i familiari, il classe 1985 ha deciso di tenere per sé la notizia, visto il calibro della trattativa: «Non ho parlato a nessuno della Ferrari.

Non l'ho detto ai miei genitori fino al giorno in cui è stato annunciato. Quindi nessuno lo sapeva. Volevo davvero farlo per me stesso. Sentivo di dover scoprire cosa sarebbe stato meglio per me».