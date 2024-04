Bonus colf e badanti 2024 fino a 3.600 euro: requisiti Isee, come fare domanda e come funziona

Bonus colf e badanti 2024, come funziona il contributo? Le richieste per ottenere il sostegno economico sono state aperte il primo aprile. Si tratta di una delle novità introdotte dal decreto Pnrr. La misura prevede un finanziamento pari a 137 milioni dal 2024 al 2028, attingendo al programma nazionale «Giovani, donne e lavoro 2021-2027». Il bonus ammonta fino a 3.600 euro l’anno (un massimo di 300 euro al mese per 12 mensilità) e servirà a coprire le spese sostenute per la remunerazione della badante. L'aiuto sarà erogato da CassaColf, l'ente che offre prestazioni sanitarie integrative per lavoratori domestici, e servirà a integrare lo stipendio della badante assunta regolarmente dalla famiglia. Dai requisiti agli importi fino alle domande, ecco una guida completa.

