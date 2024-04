Per ottenere il nuovo bonus auto fino a 13.500 euro non si potrà vendere l’auto acquistata per almeno un anno. Due se ad acquistarla è una società, un ente o una fondazione (che tra l’altro potranno usufruire degli sconti solo per auto green o ibride, non a benzina poco inquinanti). Anche questa volta, quindi, come già accaduto in passato per l’ecobonus legato a rottamazione e acquisto di vetture e moto, scatta il vincolo per avere il contributo.

Ecobonus auto, ecco il decreto: fino a 13.500 euro di incentivi. Le simulazioni: un quarto della dote all'elettrico