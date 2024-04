Chiara Ferragni e la frecciatina a Fedez: «Ricorda chi c’era quando stavi ricostruendo tutto»

Chiara Ferragni fa lo slalom tra i pettegolezzi sul suo ormai ex marito Fedez e pensa solo a se stessa. Chiara è tornata a vivere la sua vita tra eventi mondani e feste private esclusive con outfit sempre più graffianti.

Ieri sera, in occasione della festa di compleanno di un suo caro amico, Chiara Ferragni ha sfoggiato un look di pelle nera, corsetto di Marc Jacobs da quasi 700 euro e pantaloni di pelle larghi, sopra una giacca dello stesso materiale. E nell'ultimo post pubblicato su Instagram non è passata inosservata la frecciatina a Fedez.

La frecciatina di Chiara Ferragni

ha pubblicato sui social alcuni scatti che racchiudono gli ultimi giorni e settimane: dai viaggi a Venezia e a Roma, alle gite fuoriporta con, passando per il sabato sera con gli amici e gli outfit sempre più incredibili. Tra le foto, però, anche una citazione che potrebbe essere unadiretta a, ma non solo.

«Ricorda chi era al tuo fianco mentre ti ricostruivi, quelle sono le tue persone», dice la citazione pubblicata da Chiara e sembra fare proprio riferimento al momento difficile che sta trascorrendo e alle persone che le sono rimaste accanto, tra cui, purtroppo, non c'è Fedez, suo marito.

Chiara Ferragni ha poi pubblicato uno scatto in cui si mostra sicura e determinata mentre indossa una canottiera leggera e un semplice jeans dalla vita molto bassa, così tanto da mettere in mostra il segno dello slip del costume da bagno.

Anche quest'ultimo scatto è sembrata essere una frecciatina al suo ex che è solito scattare questo tipo di selfie allo specchio: torso nudo e pantalone calante.

Sarà solo una casualità? O un'ennesima frecciatina?