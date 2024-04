Valentina Ferragni come la sorella Chiara: disavventura nel safari, ma stavolta finisce bene. Cosa è accaduto

Valentina Ferragni e il fidanzato Matteo Napoletano sono volati in Sudafrica per una vacanza molto speciale insieme: un safari in mezzo alla Savana. Con loro anche altri influencer e personalità del mondo dello spettacolo, come Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli.

La coppia ha documentato tutto il lungo viaggio: dalla partenza, passando per l'arrivo in hotel e finendo con le magiche escursioni tra zebre e leoni. Valentina, però, ha raccontato di un imprevisto che proprio non ci voleva e ai fan ha ricordato ciò che, qualche mese fa, era capitato anche alla sorella Chiara Ferragni. Fortunatamente, è finito tutto per il meglio.

Valentina Ferragni e il safari

Valentina Ferragni e il fidanzato Matteo Napoletano sono volati in Sudafrica in un viaggio organizzato dal marchio di moda Guess.

L'influencer, dopo essere arrivata a destinazione, aveva raccontato sui social che lei e il compagno erano rimasti senza valigie perché erano state perse durante i vari scali effettuati. Ai follower di Valentina è subito tornato in mente quanto capitato a Chiara: rimase senza bagagli e, quindi vestiti, per quasi una settimana.

Tuttavia, l'influencer ha fatto sapere ai fan che "tutto è bene quel che finisce bene". Ha scattato una foto a Matteo e alle valigie e ha aggiunto: «Dopo due giorni, le valigie sono arrivate», con tanto di emoticon con gli occhi a cuoricino.

Valentina e il viaggio da sogno

Valentina Ferragni sta raccontando il suo viaggio da sogno ai suoi follower che la seguono sempre molto appassionatamente. Nelle scorse ore, l'influencer ha postato alcune storie in cui riprende vari animali tra cui un leone, una leonessa e un elefante e scrive: «Sto sognando».