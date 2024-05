Sophie Codegoni, primo compleanno di Celine tra dediche e polemiche: «Non siamo stati invitati». Cosa è successo

La piccola Celine compie un anno, tra risate, dediche, amore e... polemiche. La figlia di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano ha spento la sua prima candelina proprio oggi, 12 maggio, nel giorno della festa della mamma.

Sono stati tanti i periodi di alti e bassi dei due genitori che la scorsa estate si sono lasciati pubblicamente con accuse di tradimenti, per poi tornare insieme negli ultimi mesi. «La gioia, l'amore, l'emozione di viverti ogni giorno - scrive Alessandro Basciano per augurare alla piccola Celine un buon primo compleanno - Ti amo!». Mamma Sophie ha scritto, invece una lettera alla sua piccola per ringraziarla del primo anno passato insieme.

La dedica di mamma Sophie

«Buon compleanno vita mia! Come vola il tempo,1 anno di te..1 anno di noi. Mi hanno sempre detto che l’amore per un figlio è qualcosa di così forte che non si può spiegare e da quel 12 maggio 2023 ne ho avuto la conferma - scrive Sophie Codegoni nella lunga lettera alla figlia Celine, accompagnato da un video dove ripercorre gli ultimi 12 mesi passati insieme alla figlia -.

Tuttavia, non sono mancate le polemiche da parte della sorella di Alessandro Basciano, che sente molto la mancanza della nipotina.

La frecciatina della zia

Il rapporto tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano è ancora avvolto in una nuvola di mistero: sembra che i due abbiano ripreso a vedersi e che lui si sia trasferito a casa di lei, nuovamente. Tuttavia, non hanno ancora annunciato di essere tornati insieme ufficialmente sui social. Come mai? Purtroppo a soffrirne sono i familiari da parte di Basciano, come la sorella Giorgia Nicole, che non si è limitata a fare dei semplici auguri di buon compleanno a Celine, ma ha anche mandato una frecciatina a Sophie.

«Tanti auguri piccola di zia! - scrive Giorgia Nicole su Instagram, per poi attaccare -. Anche se ti ho visto solo quando eri piccina e né io e la mia famiglia siamo stati invitati al tuo primo compleanno, sarai sempre nel mio cuore». La famiglia paterna non è stata quindi invitata alla festa del primo compleanno di Celine? Sophie risponderà a questa provocazione?