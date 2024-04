Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sui social la conferma che sono di nuovo una coppia: insieme felici e sorridenti al minigolf

I fan di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano ormai non hanno più dubbi: sono tornati insieme. Tutto, dalle storie ai post Instagram, farebbe pensare a un ritorno di fiamma. Fiamma che, comunque, non si è mai spenta, nonostante la brutta rottura causata da presunti tradimenti di lui ai danni di lei. Nella sua intervista a Verissimo, l'influencer aveva spiegato che avrebbe cercato di mantenere un rapporto civile con il dj solamente per il bene della loro bambina. Della loro storia, poi, non si era più parlato ed evidentemente Sophie e Alessandro hanno lavato i panni sporchi in casa propria, senza troppe telecamere intorno. Ora, sarebbero felici in montagna e le storie insieme al minigolf sarebbero un'altra prova lampante.

Le storie Instagram di Sophie Codegoni

Sophie Codegoni ha pubblicato moltissime storie Instagram nelle scorse ore. L'influencer ha fatto sapere di essere in montagna con Celine, più precisamente a Bolzano. La giovane mamma e la sua bambina, però, non sarebbero sole perché con loro ci sarebbe anche papà Alessandro Basciano.

L'influencer e il dj non si mostrano mai insieme ma postano storie negli stessi luoghi e nello stesso momento. Che tra i due sia tornato il sereno, comunque, lo si evince da alcuni video pubblicati da Sophie al minigolf. La 23enne di Milano si lascia riprendere dal compagno mentre cerca di mirare la buca e, in sottofondo, si sente la voce di lui che la prende in giro scherzosamente. Inoltre, compare anche la sua ombra e la figura sembrerebbe proprio la sua. Sophie sorride felice ad Alessandro dietro al suo smartphone.

I Basciagoni di nuovo insieme

Sembrerebbe proprio che Sophie Codegoni e Alessandro Basciano ci stiano riprovando e i fan dei Basciagoni (così sono stati soprannominati) non potrebbero essere più felici di così. Ora, manca solo l'annuncio ufficiale da parte dei due, anche se, qualcuno pensa non arriverà mai: la prima volta, i social hanno distrutto il loro rapporto. Forse adesso, è meglio mantenere più privacy.