Sophie Codegoni in Egitto: «Cosa si vede su Instagram e qual è, invece, la realtà»

Sophie Codegoni, in questo momento, è in Egitto insieme alla sua bambina Celine e (anche se lei non l'ha mai specificato) con Alessandro Basciano. Dopo i rumors che continuavano a inseguirsi nei mesi scorsi, sembra proprio che l'influencer e il dj si siano riavvicinati e che siano tornati una coppia.

Tuttavia, nessuno dei due si è mai sbilanciato in merito...

forse, questa volta desiderano andarci con i piedi di piombo, visto quanto successo in passato. Nonostante i fan di Sophie continuino a chiederle di ufficializzare il ritorno di fiamma con il papà di sua figlia, lei pensa, invece, a postare foto divertenti che raccontano la sua vacanza al caldo.

Il post Instagram di Sophie Codegoni

Sophie Codegoni ha pubblicato un nuovo post sul proprio profilo Instagram in cui è in sella a un quod nel bel mezzo del deserto. Nelle sue storie, poi, ha mostrato ai suoi follower la realtà di quegli scatti che sembrano perfetti. L'influencer, infatti, nonostante una sottile sciarpina sistemata a mo di passamontagna per evitare la sabbia, ha fatto vedere che, una volta terminata la corsa, il suo viso era ricoperto di polvere sottilissima che le ha persino cambiato il colore delle sopracciglia. Sophie, poi, ha fatto sapere ai fan che lei ama mangiare la pizza anche quando si trova all'estero: «Mi viene troppa voglia» ha scritto in un video in cui riprende una margherita «E, a differenza di quello che noi italiani spesso pensiamo, ho mangiato delle pizze veramente pazzesche in giro per il mondo. A questa, do un bel sette».

La richiesta dei follower

I fan di Sophie Codegoni, però, vorrebbero solamente una cosa e cioè che mostrasse Alessandro Basciano e viceversa. Qualcuno, ad esempio, ha scritto: «Non capisco il senso di postare foto uguali e non dire che sono insieme» oppure «Sophie... esci Basciano!».