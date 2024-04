Chiara Ferragni, l'ultimo legame con Fedez: l'oggetto da cui non riesce proprio a separarsi

La storia d'amore tra Chiara Ferragni e Fedez è arrivata al suo ultimo capitolo, quello dove i due protagonisti ricominciano la loro vita senza l'altro: tante valigie piene di regali restituiti e oggetti condivisi. La situazione diventa un po' più complicata quando di mezzo ci sono anche case e oggetti di decoro personalizzati. Fedez ha voluto fare tabula rasa degli ultimi 5 anni della sua vita, dal matrimonio con Chiara Ferragni e ricominciare in una nuova casa che sta decorando e arredando piano piano, «Tra un mese sarà pronta», ha detto ieri nelle sue storie Instagram, mentre Chiara sembra fare un po' più fatica a ricominciare del tutto.

Poi c'è quell'oggetto da cui proprio non riesce a staccarsi.

Chiara Ferragni, il ricordo di Fedez

Chiara Ferragni è in partenza verso una destinazione ancora top secret, ma dalle numerose valigie che ha mostrato nelle sue storie Instagram, sembrerebbe essere un viaggio molto lungo, forse addirittura oltreoceano.

Ieri sera, 28 aprile, l'imprenditrice ha condiviso alcune storie in cui gioca e si diverte con i figli e, mentre Vittoria la trucca, lei non riusciva a non inquadrare il quadro alle sue spalle che ritrae quella che era la «famiglia perfetta» per gli italiani fino a qualche mese fa.

La lampada a forma di cuore che si accende con le luci a led è un'opera dell'artista italiano Marco Lodola e ritrae i profili –stilizzati- di Chiara, Fedez, Leone e la piccola Vittoria con dei colori particolarmente accesi. Lo scatto è uno degli ultimi in cui tutti e quattro erano felici e spensierati. Marco Lodola è molto conosciuto per queste opere d'arte personalizzate, tanto che anche Aurora Ramazzotti ha esposto un quadro - lampada nella sua casa a Milano.

Il prezzo di questo pezzo d'arte si aggira intorno ai 6mila euro di base, per poi aumentare.

Chiara Ferragni sembra non riuscire proprio a staccarsi da questo quadro che raffigura quello che lei e Fedez hanno creato negli anni, ma che oggi sembra essere un ricordo.