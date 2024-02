Sophie Codegoni e il (presunto) ritorno di fiamma con Alessandro Basciano: «La rabbia è passata, pensiamo a Celine»

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono detti addio verso la fine dell'estate a causa di presunti tradimenti del dj con la sua ex fidanzata a Ibiza, mentre la modella era a casa con la loro primogenita, nata da pochi mesi, Celine. I due sono stati protagonisti per settimane nel salottino di Silvia Toffanin dove si sono mossi accuse reciproche molto pesanti. Alessandro ha cercato spesso di riconquistare Sophie, ma lei era troppo arrabbiata e non riusciva a perdonarlo.

Negli ultimi giorni alcune voci su un presunto ritorno di fiamma si sono fatti sempre più intensi, soprattutto dopo le storie su Instagram dei due dove sembrerebbero essere insieme con la loro Celine.

Sophie Codegoni ha rivelato durante l'intervista ad EG Magazine, che cosa sta succedendo tra lei e Alessandro Basciano. «Con Ale tutto bene.

Quando due persone affrontano un problema, ognuno decide come affrontarlo e la rabbia a volte prende il sopravvento. Però siamo due genitori, la cosa che c'interessa più in assoluto ad entrambi è quella proprio di avere una situazione serena, perché è giusto. Ci siamo amati tantissimo, quindi quando la rabbia passa torna la maturità e la voglia di stare bene soprattutto per il bene di Celine», ha detto la modella.

Per adesso nessun riavvicinamento, eppure i due sono stati beccati dai fan in numerose occasioni insieme.