Fiordaliso, quella parola usata fa infuriare i fan di Beatrice Luzzi: cosa non quadra

Fiordaliso è tornata al Grande Fratello, rientrando temporaneamente in casa dopo il ritiro per provare a dire una parola di conforto a Beatrice Luzzi ma, in tutto questo, qualcosa è andato un po' storto. La cantante, infatti, pare aver pronunciato qualcosa che non è andata giù ai fan di Bea, tanto da farli insorgere sui social. Ma cosa si sarà mai fatta scappare?

