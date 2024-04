Amici 23 spoiler, Sarah Toscano riesce a stupire tutti: cosa accade durante la registrazione

Sarah Toscano sembra davvero inarrestabile. Durante l'ultima registrazione di Amici 23, le anticipazioni parlano del fatto che la Toscano sia persino riuscita a battere la ballerina della squadra Zerbi-Celentano rimasta in gara. Stiamo parlando proprio di lei, Marisol. Infatti, in molti hanno notato la maturazione della Toscano. Il pubblico che inizialmente l'aveva sottovalutata, sta iniziando a captare quanto effettivamente Sarah sia cresciuta a livello personale e musicale. Un traguardo niente male, per l'allieva di Lorella Cuccarini! Staremo a vedere anche come la prenderà Marisol, che prima non era mai stata battuta dalla Toscano. Ma soprattutto, cosa avrà da (ri)dire anche questa volta la sua maestra Alessandra Celentano!

