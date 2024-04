Affari tuoi, Amadeus commosso a fine puntata: «Ci mancherai!»

È un periodo un po' particolare per Amadeus, pronto a lasciare la Rai dopo tanti anni di permanenza. Non è facile nemmeno per il pubblico salutare Amadeus, soprattutto alla conduzione di uno dei programmi più amati di sempre: Affari Tuoi. Programma che lo ha visto fare ridere e commuovere i telespettatori, ma non solo. Anche i concorrenti stessi, che hanno sempre trovato nel conduttore un appoggio e un sostegno. Nel corso dell'ultima registrazione del programma Affari Tuoi, pare che Amadeus non abbia retto all'emozione e si sia commosso durante la vittoria dei concorrenti Giorgio e Stefania da Genova, che ammontava a 200.000 euro. Ecco allora fioccare tanti commenti sulla piattaforma X (Ex Twitter) a riguardo: «Ci mancherai, Amadeus!». «Immenso, Ama. Tu più commosso di loro». Oppure: «Ma questa è la vincita più alta da quando c'è Amadeus?». Insomma, tutta una serie di commenti che hanno dimostrato quanto affetto ci sia stato e ci sarà sempre per la figura televisiva (ma non solo) di Amadeus. Soprattutto dopo aver accompagnato tanti Italiani in anni di Sanremo, il festival musicale più seguito di sempre!

Foto Kikapress; musica Korben