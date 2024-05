Incidente a Napoli, si costituisce il pirata della strada che ha ucciso Sara a Cavalleggeri

Dopo essere stato individuato dai carabinieri, grazie ai sistemi di videosorveglianza, si è consegnato alle forze dell'ordine accompagnato da un avvocato, l'uomo che ha noleggiato la vettura coinvolta all'alba di oggi nel grave incidente avvenuto in via Cavalleggeri, a Napoli, costato la vita una ragazza.

L'uomo, che potrebbe essere l'autista della vettura pirata, si trova ora sotto interrogatorio in caserma.

Dopo essere stato contattato dai genitori, su consiglio dei militari, il presunto responsabile dell'incidente ha deciso di consegnarsi in un commissariato della città.

I carabinieri di Bagnoli, grazie alle immagini del sistemi di videosorveglianza della zona, sono riusciti a risalire alla targa e all'autonoleggio dove era stata prelevata la macchina. Così sono arrivati fino all'abitazione di del noleggiatore dove è stata trovata e prelevata la vettura sulla quale sono ora in corso i rilievi da parte della polizia municipale.

L'uomo non era in casa dove invece i carabinieri hanno trovato i genitori i quali l'hanno contattato dicendogli che i militari lo stavano cercando. Poco dopo l'uomo si è presentato con il suo avvocato in un commissariato della città.