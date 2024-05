Cancello ed Arnone, operaio muore in un cantiere per la fibra ottica: incastrato nell'impastatrice per il cemento

Incidente sul lavoro, oggi pomeriggio, a Cancello ed Arnone. L'infortunio è avvenuto in un cantiere per la fibra ottica: vittima il sessantaduenne Raffaele Boemio di Afragola.

Per cause in corso di accertamento, l'uomo è rimasto incastrato con le gambe in una macchina impastatrice del cemento. E' morto dissanguato, come hanno constatato i sanitari del 118 giunti sul posto con i vigili del fuoco e i carabinieri della locale stazione.

La salma è stata sequestrata per l'autopsia. Indagano i carabinieri. Secondo quanto si è appreso, Boemio era prossima alla pensione, traguardo che avrebbe raggiunto solo tra qualche mese.