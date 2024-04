Nonna Tota a 97 anni ritrova il suo cagnolino scomparso: l'emozione dell'incontro grazie a due sconosciuti

La disperazione che lascia spazio alla gioia più pura. L'ennesima dimostrazione del legame indistruttibile che esiste tra uomo e animale è lampante nelle immagini del ricongiungimento di Sultan con la sua proprietaria, una nonnina di 97 anni, dopo essersi perso e rimasto una settimana lontano da lei. Lui scondinzola a più non posso, lei - nonostante si sposti con un deambulatore - ha negli occhi l'energia che solo un amore così puro può dare.

Il video

La toccante storia arriva da San Juan, capitale di Porto Rico, dove il vivace Sultan si era perso durante una passeggiata in centro.

Il cane ha ritrovato la strada di casa grazie all'intervento di due uomini, Ezequiel e Pottoka, che lo hanno trovato mentre vagava da solo e hanno avviato una campagna sui social nella speranza di ritrovare il legittimo proprietario. Uno sforzo premiato con il lieto fine: Sultan è stato riconosciuto dalla nipote di nonna Tota, Antonella Sabattini Silva.

L'incontro

La donna ha condiviso su Facebook foto e video del momento in cui il cagnolino e la nonna si rivedono dopo la settimana di distanza, e le immagini non hanno bisogno di troppe spiegazioni. Sultan non trattiene la felicità, eppure mantiene la distanza necessaria a consentire all'anziana di muoversi con il deambulatore. Fino a quando non si trova, finalmente, tra le sue braccia.