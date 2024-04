Amici, la reunion inaspettata degli ex concorrenti a Roma scatena le ipotesi dei fan: cosa succederà nella prossima puntata

Quest'edizione di Amici 23 si sta rivelando un grandissimo successo per Maria De Filippi, che è riuscita a comporre una squadra di allievi davvero talentuosi. Nell'ultima puntata ad andarsene contro Martina è stata proprio lei, Sofia Cagnetti, allieva di ballo di Emanuel Lo. Nonché una delle protagoniste assolute di quest'edizione di Amici. Eppure, di recente i fan sulla piattaforma X hanno notato qualcosa di "strano". Ossia il fatto che una buona parte degli ex concorrenti di Amici 23 si sia radunata a Roma. E che lo abbia fatto sapere al pubblico attraverso qualche simpatico reel che li vede "giocare" e scherzare tra loro. In particolare a pubblicare dei reel sarebbero stati proprio quattro concorrenti. Ossia Nicholas, Giovanni, Ayle e Lucia Ferrari, questi ultimi usciti da pochissimo allo scoperto come nuova coppia. Da quel momento, i fan hanno iniziato a ipotizzare qualsiasi scenario. Primo tra questi, il fatto che potessero rientrare in gioco. Uno scenario che ora come ora sarebbe (quasi) impossibile, dato che, anche quest'anno, ci avviamo verso la fine del programma condotto da Queen Mary. Eppure, uno scenario che ha fatto sognare ad occhi aperti molti fedelissimi del programma. Photo Credits: Red Communications- Music by Korben