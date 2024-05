Kate Middleton, come sta la principessa? «Le sue condizioni sono più gravi di quello che si dice»

Se da parte delle voci più o meno ufficiali che circondano la Corona Britannica arrivano aggiornamenti sempre nuovi sullo stato di salute della moglie del principe William, Kate Middleton, che sembrano essere piuttosto positivi e incoraggianti, non è così dalle indiscrezioni che trapelano al di fuori del Regno Unito. O almeno così fanno notare gli esperti di gossip e di royal family. Se infatti pare che Kate possa essere stata operata da un'equipe italiana, si vocifera che in realtà le sue condizioni possano essere più gravi di quello che si dice a livello ufficiale. Ma quale sarà mai la verità sullo stato di salute di Catherine? Come starà davvero la principessa dopo più di un mese e mezzo dall’annuncio ufficiale della malattia? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.