Cani, ai proprietari non serve solo il patentino

Proprietari di cani, ecco il patentino contro il “rischio aggressività”. Il corso gratuito dell’Asl Napoli 1 e del Comune tratterà temi di una certa attualità, anche a seguito della tragedia di Eboli dove un bimbo è stato sbranato da due pitbull. Tra le materie di studio, il comportamento aggressivo, gli errori di comunicazione, il buon cittadino a quattro zampe: 20 posti sono riservati ai proprietari di cani già iscritti a un registro basato su valutazioni veterinarie senza distinzioni di razza, altri 20 sono aperti ai cittadini, le informazioni sono sul sito dell'Asl.

Intanto, sul sito del Comune è spuntato l'avviso per la ricerca del “Garante per la Tutela degli Animali”.

L'esperto, di comprovata competenza, dovrà impegnarsi gratuitamente nella gestione delle segnalazioni, prevenzione dell'abbandono e tutela del benessere animale. Penso a queste notizie mentre passo su via Luca Giordano che, con il centro storico zeppo di turisti, è più popolata del solito, ma sempre animata da disperati guaiti canini: signori e signore che si fanno trascinare come bandiere al vento; giovani e meno giovani con cani-moda che, se non stanno quieti nella borsetta o in braccio, vengono costretti al volo in pettorina con zampette che a malapena toccano il suolo, lasciando le tracce meno decorose.

Tutela dei diritti degli animali? Assolutamente necessaria. Educazione canina? Senza dubbio dovuta. Ma resta la domanda: quando inizieremo a parlare seriamente anche di educazione civica e personale?