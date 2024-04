Napoli ha una lunga storia coi matrimoni, ma questo rapporto ha poco di romantico e molto di pratico. Più del sentimento, qui c'è solo una cosa: lo show. Così, nel «matrimonio napulitano» quello che se comincia oggi, finisce domani preparazione, organizzazione ed esibizione contano quasi più dell'unione stessa. Tv e canzoni neomelodiche hanno consegnato questo stile alla cultura nazionalpopolare, ma chi vive e convola a nozze altrove, non deve temere di perdersi l'essenza della festa. Basta cambiarne leggermente l'oggetto e venire in città per celebrare non il matrimonio, ma gli ultimi giorni da single. È l'addio al nubilato o al celibato, immancabile «social experience».

APPROFONDIMENTI Napoli senza i residenti, luogo senza futuro Lo stile Manfredi, un primo cittadino zen Se la metropolitana di Napoli può cancellare antichi pregiudizi

La «bride to be» la riconosci per il velo, le risate, i balletti da TikTok e la gente che le dice: «pienzece bbuono». Lo sposo e i suoi amici fingono ardimenti da «Notte da leoni», ma è più per fare scena che per voglia. La città della scaramanzia per eccellenza, che alla sposa ha dedicato un numero della smorfia, è percepita come di buon augurio. E c'è chi ha già fiutato l'affare. Il flusso delle nubili e dei celibi si differenzia dal semplice flusso turistico, e non solo per attività e riconoscibilità, ma perché il trend si è diffuso con sempre più pacchetti completi: trattamenti spa, giri nel golfo, cena tipica. Insomma: se sei innamorato, Napoli è d'accordo. Se stai per sposarti, lo sono anche i rivenditori di tutti gli articoli necessari, compresi quelli di cui non sapevi di avere bisogno.