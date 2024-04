Andrea Delogu furiosa risponde alle critiche sulla museruola a Spilla: «Il vostro inutile pietismo sui cani ha fatto più male che bene»

Andrea Delogu ci tiene a dimostrare sui social l'amore che prova per la sua cagnolina Spilla. E sicuramente non aveva immaginato che quella che voleva essere una storia simpatica - con Spilla sdraiata a terra e decisa a non muoversi per alcun motivo - diventasse oggetto di critiche per l'uso della museruola.

La risposta di Andrea Delogu

«Vi rendete conto quanto siete fuori luogo quando scrivete o dite a una persona che mette la museruola al proprio cane: "ma poverina toglila" o cose varie correlate di pietismo inutile?», ha sottolineato nelle sue Instagram stories. «Secondo voi mi alzo una mattina e decido di farlo perché sono pazza? E comunque ogni cane dovrebbe saper indossare la museruola e il vostro: "non ci riuscirei mai" ha fatto più danni che bene».

Delogu poi rincara la dose, riderendosi a un video che consiglia di sopprimere i cani anziani: «Molti di voi vivono l'animale domestico come un prolungamento di se stessi.

Quando non ci somiglia più, quando non condividiamo più le sensazioni, allora può morire. Un cane anche se non vede o è un po' rintronato sta bene. Se mangia bene e fa quello che deve fare sta bene. Un animale si sopprime se la sofferenza è tale da non poterla superare, non se è invecchiato».

La conduttrice ha aggiunto: «Io non consiglio mai di prendere un cane, prenderlo deve essere una scelta ponderatissima. È un impegno continuo e non solo economico. Spilla mi ha salvato la vita, avevo bisogno di lei per capire molte cose di me ma continuo a dire che se vuoi un cane nella tua vita devi essere più che certa. Non è un gioco, non si torna indietro, ha un carattere diverso dal tuo e una vita diversa dalla tua. Dipende da te, non è te. Molti di voi mi stanno scrivendo quando purtroppo hanno dovuto decidere, su consiglio del veterinario, di sopprimere il proprio cane a seguito di malattie dolorose incurabili o incidenti irrecuperabili. Ecco, non dovete sentirvi in colpa vi prego, quando una decisione così difficile viene presa per il bene dell'animale non vi dovete affliggere. Siete stati coraggiosi».