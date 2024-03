Andrea Delogu, la foto appena sveglia a Parigi: «La verità dietro phon e piastra»

Andrea Delogu si trova in Francia, più precisamente a Parigi, con il fidanzato Luigi Bruno con il quale si è concessa una breve vacanza per le festività di Pasqua. La speaker radiofonica sta documentando tutto il suo viaggio su Instagram e tramite storie e post sta raccontando ai fan il suo soggiorno parigino. In uno degli ultimi video pubblicati, Andrea ha svelato a tutti una verità che riguarda i suoi capelli che, al mattino, sono ribelli e un po' diversi da come li porta solitamente.

La storia Instagram

Andrea Delogu ha pubblicato una nuova serie di foto sul proprio profilo Instagram che la ritraggono per le vie di Parigi, a Disneyland, con un invitante cornetto al cioccolato o davanti alle vetrine di negozi di film o di pasticcerie.

La didascalia che accompagna gli scatti è molto semplice: le emoticon di un cuore, di una brioche e di una colomba per augurare a tutti buona Pasqua. Il primo scatto, però, è stato quello che ha attirato l'attenzione dei suoi fan che si soffermano sempre sulla sua bellezza. Andrea è seduta davanti al letto della sua stanza d'hotel e guarda l'obiettivo con un sorriso e con dei capelli molto più mossi rispetto a come li porta di solito. Il segreto di beauty è presto svelato nelle storie: «La verità dietro a phon e piastra», spiega la conduttrice.

Il viaggio a Parigi

Andrea Delogu e Luigi Bruno si stanno divertendo molto a Parigi e, nelle scorse ore, sono stati a Disneyland dove hanno trascorso una giornata indimenticabile tra attrazioni incredibili, hamburger e patatine e molto freddo.