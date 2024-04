Vittorio Menozzi, al compleanno la reunion del GF: Letizia Petris, Greta Rossetti e Perla Vatiero. Ma un'assenza fa rumore

Il compleanno di Vittorio Menozzi è stata l'occasione perfetta per una reunion dell'ultima edizione del Grande Fratello. Il modello ha spento 24 candeline, circondato dai suoi amici, vecchi e nuovi. Tra gli invitati c'erano tantissimi volti conosciuti, tra cui la vincittrice dell'ultima edizione del GF, Perla Vatiero, insieme al fidanzato Mirko Brunetti, ma non solo. Presenti anche Marco Fortunati, Giselda Torresan, Rosy Chin, Federico Massaro, Angelica Baraldi, Paolo Masella, Letizia Petris, Valentina Modini, Stefano Miele e Lorenzo Remotti, ma non solo.

Presente anche Greta Rossetti che, tuttavia, era sola, senza il fidanzato Sergio D'Ottavi e i fan hanno iniziato subito a sospettare che tra i due ci sia una crisi in corso.

I grandi assenti al compleanno di Vittorio

Un compleanno da sogno quello di Vittorio Menozzi, festeggiato in un locale insieme ai suoi amici. Alla reunion del GF mancavano alcuni concorrenti: tra quelli non invitati e chi non poteva venire, l'unica che sicuramente è giustificata è Heidi Baci che si trova nella casa del Grande Fratello Albania.

Altra assenza che ha pesato molto è stata quella di Beatrice Luzzi che sembrerebbe non voler avere più nulla a che fare con i concorrenti del reality con cui ha avuto discussioni ogni giorno, e poi Giuseppe Garibaldi, Marco Maddaloni, Massimiliano Varrese, Monia La Ferrera, Fiordaliso, Anita Olivieri e Alessio Falsone e Ciro Petrone.

Sergio D'Ottavi, invece, è stato visto tornare a Roma da alcuni fan del programma e la sua assenza al party ha fatto molto discutere i fan del ragazzo e di Greta: che i due siano in crisi? Forse la vicinanza (e il flirt all'interno della casa del GF) tra Greta e Vittorio in occasione di quest'ultimo potrebbe non essere andato giù a Sergio che ha preferito tornare a Roma.

Le parole di Perla Vatiero

Durante un'intervista di Giada Di Miceli a Non succederà più, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Radio, Perla Vatiero aveva detto la sua sulla coppia formata da Sergio D'Ottavi e Greta Rossetti e le parole non erano state molto incoraggianti.

«Greta e Sergio? Non lo so, li vedo che stanno bene insieme, sono molto presi.