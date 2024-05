Manila Nazzaro e Stefano Oradei, oggi le nozze a Roma: la serenata, i tre abiti da sposa, la location esclusiva, i testimoni e gli invitati

Oggi è il grande giorno. Dopo la cerimonia in Campidoglio, è arrivato il momento della grande festa per Manila Nazzaro e Stefano Oradei. Oggi, 13 maggio lo Yes i Do di fronte ai loro 150 invitati a Villa Miani, location esclusiva della Capitale. Dagli abiti della sposa, ai fiori, agli invitati vip, scopriamo qualcosa in più sulle nozze.

Manila Nazzaro e Stefano Oradei, le nozze oggi a Villa Miani

Il primo atto (il rito civile) è stato intanto portato a termine e Stefano e Manila il 4 maggio in Campidoglio alla presenza di pochi invitati, gli amici più stretti e la famiglia. Una location simbolica per Roma ma anche per la coppia, come ha raccontato l'ex maestro di Ballando con le Stelle: «La volevamo fortemente per mantenere il fil rouge di vicinanza con la proposta di matrimonio che le ho fatto ai piedi dell'altare della patria»

Ad accompagnarla lungo il tappeto rosso era stato stato il padre, mentre i testimoni il fratello Giovanni e la migliore amica di una vista Manuela Gustalli.

Il matrimonio a Villa Miani

La squadra di wedding planner per il matrimonio è già a lavoro e in attesa di vedere le immagini, ieri sera per la showgirl è arrivata la romantica serenata. Intanto a Villa Miani stanno allestendo i giardini dove si svolgerà il rito. Una pedana ricoperta di petali e un arco di fiori vista Roma saranno la cornice perfetta per il loro giuramento.

Gli abiti da sposa

Qualcosa però sul matrimonio già la sappiamo, partiamo dall'abito della sposa: «Sono quattro abiti in tutto: uno per il rito in Campidoglio (già visto ndr) e tre per tre momenti diversi della serata. Ci tengo molto perché li ho ideati e disegnati personalmente insieme a Pietro e Silvana, gli stilisti di Diamond Couture, dell’atelier di Lecce, scegliendone tessuti, colore, dettagli. Con Pietro siamo legati da una lunga amicizia, l’ho chiamato subito. Sono pezzi unici e quando sono andata per la prima volta a provarli insieme a mia madre, l’unica persona a vederli fino al giorno delle nozze, e li ho visti realizzati come nei miei sogni, non credevo ai miei occhi».

Gli abiti saranno tutti bianchi «perché credo nella purezza dell’amore mio e di Stefano».

Sarà un matrimonio molto "made in Puglia" come ha raccontato la showgirl a Diva e Donna: «In queste nozze perché porto davvero il mio cuore, le mie radici e ciò che rappresentano, i miei principi». E tra i suoi principi c'è la famiglia nonostante sia stata costretta a crescere i suoi figli da sola. «Pensavo che questo sogno si fosse infranto anche se in cuor mio ho sempre continuato a desiderare una famiglia fatta d’amore, in cui regnasse la serenità». Dell'abito di Stefano non sa nulla mentre i suoi due figli, Francesco Pio e Nicolas avuti con l'ex calciatore Francesco Cozza si presenteranno alle nozze in smoking. E saranno proprio i suoi due figli ad accompagnarla all'altare. «Il mio papà mi ha detto: “La prima volta era ovvio che ti accompagnassi io, ma adesso voi siete in tre quindi è giusto che ti accompagnino i tuoi figli perché è un momento importante della vostra nuova vita”. Sarà tutto molto commovente».

Damigelle e testimoni

Al settimanale Diva e Donna, Manila svela anche chi saranno le damigelle e testimoni: «Le damigelle saranno Angela Melillo, Milena Miconi, Matilde Brandi e Veronica Maya. I testimoni per Stefano saranno Raimondo Todaro e la sorella Eleonora, mentre per me mio fratello Gianni e la mia amica storica Manuela».

Il viaggio di nozze

Per quanto riguarda il viaggio di nozze, hanno già in mente alcune idee e il periodo in cui farlo. «A luglio andiamo a New York con i ragazzi, poi in Toscana, quindi stiamo puntando su giugno», ha spiegato Manila. «Miriamo a giugno, una meta esotica, al mare, quasi sicuramente Maldive, oppure Filippine o Messico», ha poi precisato il ballerino. Nel frattempo, continuano a sognare di allargare la famiglia e avere un figlio insieme.