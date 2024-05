Alessandro Cattelan, il futuro in tv: «Non è per forza in Rai, ma se mi chiamano per il Festival di Sanremo...»

Alessandro Cattelan è pronto a tornare in televisione. Ci torna “Dopo Stasera c’è Cattelan” con un programma tutto nuovo, tre serate ancora su Rai 2, con “Da vicino nessuno è normale”. Un titolo particolare che nasce da una frase del celebre psichiatra e neurologo Franco Basaglia.

«Credo che ciascuno di noi - racconta a Di Più Tv il conduttore - anche le persone apparentemente più tranquille, nascondano in realtà delle piccole o grandi manie, o fobie, che li rendono, appunto, un po’ anormali». E lui proverà, con grande ironia, a farsele raccontare dai propri ospiti.

E le sue quali sono? Le racconta alla collega Francesca De Pasquale: «Non indosso quasi mai scarpe nere, perché se lo faccio mi sembra di “non avere” i piedi.

Poi mi capita di controllare molte volte le cose che ho appena fatto, come avere chiuso la porta di casa o avere scelto la pompa giusta quando faccio benzina».

E a proposito di manie, fobie e perché no di ansie. Cattelan torna in prima serata dopo un esordio sotto le aspettative. «Per molti Da grande è stato una “macchia” nella mia carriera, ma io non la vedo così. È stato il mio esordio in Rai, davanti a un pubblico nuovo, che mi conosceva poco, e ho scelto di fare un programma in cui parlavo molto di me. Ed è una scelta che rifarei». Detto questo, «ovviamente, con Da vicino nessuno è normale spero che le cose vadano meglio».

Ma il futuro di Cattelan non sarà per forza in Rai. Si è parlato anche di un suo ritorno a Sky, X Factor per l'esattezza. «Mi sono arrivate diverse proposte e ora sto valutando quale sia la strada più giusta per me. Al momento posso solo dire che nella prossima stagione mi rivedrete in TV, ma non so ancora dove».

E il Festival di Sanremo lo condurrebbe? Domanda diretta di Di Più Tv. La risposta è chiara: «Sanremo è il programma più importante della televisione italiana, già essere nella cerchia dei nomi che sono stati fatti per presentarlo è un onore, se poi si presentassero le condizioni per farlo nella maniera giusta accetterei subito».