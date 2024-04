Belen, la chat whatsApp mamme della scuola: «Ho abbandonato subito, mi sono spaventata»

Belen Rodriguez è stata ospite nella puntata di Stasera c'è Cattelan di mercoledì 10 aprile. In tv ha parlato del legame con l'ex Stefano De Martino, dei tradimenti subiti in amore e Alessandro Cattelan le ha chiesto quali sono i suoi rapporti con le altre mamme dei bambini che vanno a scuola con Luna Marì e Santiago: lei ha risposto così.

«Me ne vergogno un po’ di non esserci»

La trasmissione Stasera c'è Cattelan ha finalmente avuto tra le protagoniste la bellissima Belen Rodriguez, che è stata intervistata dal conduttore riguardo il suo rapporto con le donne madri dei compagni di classe di Santiago. Cattelan le ha domandato se fosse attiva nel gruppo WhatsApp con gli altri genitori e la showgirl ha risposto che non ha mai partecipato alla chat. «Ho abbandonato subito» ha affermato Belen, spiegando di aver «visto tre/quattro cose che mi hanno completamente spaventata».

Come fa a rimanere aggiornata? La ragazza ha detto di aver chiesto a sua madre di occuparsi di quel gruppo WhatsApp e ha ammesso che non domanda spesso cosa accada all'interno. «Me ne vergogno un po’ di non esserci, però non fa parte di me. Io sono un po’ anarchica in questo, nell’allevamento dei figli», ha confessato Belen.

«Mi ritengono poco amichevole? Non me ne frega nulla»

La Rodriguez, dopo 20 anni nel mondo della televisione, non intende scandalizzarsi per le critiche e le opinioni negative che gli altri potrebbero avere su di lei. Se le altre mamme credono che non voglia partecipare al gruppo WhatsApp perchè è una persona vanitosa e la ritengono poco amichevole, Belen non ha intenzione di darci peso. «Se pensano che me la tiro? Non me ne frega un grandissimo…. No…», ha replicato infatti.