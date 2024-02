Sanremo 2024, lo (strano) caso di Amadeus e Fiorello ospiti da Fazio: i cantanti non possono andarci, i conduttori sì

Fazio proibito per Sanremo? Non per tutti. I cantanti non possono andarci, i conduttori sì. Nel salotto di Che Tempo che fa, domenica 4 febbraio, arriveranno infatti Amadeus e Fiorello. I due conduttori presenteranno Sanremo 2024, che inizierà martedì 6. Lo ha annunciato l'account ufficiale del programma di proprietà di Discovery. Ma la loro presenza stride con il nuovo regolamento del Festival che prevede un vero e proprio embargo tv per gli artisti in gara.

Iniziamo così: Amadeus e @Fiorello domenica sbarcheranno insieme sul Nove a #CTCF per raccontarci il prossimo #Sanremo2024 💥



A domenica 🍿 pic.twitter.com/qI1dDiWucj — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) February 1, 2024

L'embargo per i cantanti

Il regolamento del Festival, infatti, oltre a portare i cantanti da 26 a 30, dispone il divieto per gli artisti in gara di partecipare a eventi o trasmissioni televisive prima della fine della kermesse canora. Divieto che vale anche per il vincitore del festival che non potrà partecipare a trasmissioni non Rai fino al 13 febbraio, ovvero tre giorni dopo la fine del festival. L'embargo era stato spiegato proprio dallo stesso Amadeus: «In questo caso è solo perché chiaramente il cantante non può andare da altre parti, sennò poi lo vogliono tutti e quando arriva a Sanremo, si dice ’ancora questo!».

Il caso Mahmood

L'embargo aveva fatto innervosire proprio Fazio che in una puntata di "Che Tempo che Fa" si era trovato all’improvviso davanti al forfait di Mahmood proprio per questi motivi. Il conduttore aveva detto che due mesi di stop gli sembravano esagerati, sottolineando che per un’altra regola, quella che per i 3 giorni successivi al Festival i cantanti potranno partecipare solo a trasmissioni Rai, sarebbe stato impossibile avere in studio la domenica successiva alla kermesse, il vincitore del Festival, un appuntamento tradizionale per la trasmissione. Alla polemica di Fazio aveva seguito la replica di Fiorello. Lo showman aveva fatto presente quanto proprio lo stesso Fazio fosse il primo a dare un embargo di un mese a tutti gli ospiti della sua trasmissione e gli aveva lancianto una frecciatina: « Cosa succede? Quando un altro fa quello che fai tu ti arrabbi?».

L'ospitata di domenica

Ora però tra Fazio e la premiata ditta Fiorello-Amadeus sembra essere tornato il sereno, visto che domenica saranno presenti nel salotto di Discovery e sicuramente daranno qualche anticipazione sul Festival. «Quindi i conduttori possono essere ospitati su altra rete, ma i cantanti no?», si chiede qualcuno commentando la notizia. ll programma di Fabio Fazio è diventato nel corso degli anni uno dei simboli di autorevolezza ed intrattenimento del palinsesto Rai. Tuttavia, dall’ultima stagione, il programma è trasmesso dai canali del gruppo Discovery, mantenendo la qualità e la notorietà che lo ha sempre caratterizzato.

Lo scontro Rai-Discovery

E proprio la notizia della presenza di conduttori non ha lasciato indifferente il pubblico, in quanto i rapporti tra Fazio e la Rai non sembravano essere particolarmente distesi. «La Rai è patrimonio di tutti – aveva dichiarato di recente il conduttore, lanciando frecciatine dirette alla società – e per questo mi auguro che possa tornare a svolgere una funzione inclusiva e non divisiva. Dopo di che a distruggere, lo sappiamo tutti, ci vuole un attimo».