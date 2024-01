Il Maestro Peppe Vessicchio torna a Sanremo: con Amazon Music!

Se siete fra coloro che ogni anno sperano di rivedere il mitico Peppe Vessicchio a Sanremo, Amazon Music ha pensato proprio a voi: anche quest'anno, dopo il successo dell'edizione 2023, torna il format di interviste, aneddoti e contenuti esclusivi dedicati alla kermesse sanremese. Dirige l'orchestra, ma c'è bisogno di dirlo? Il Maestro Peppe Vessicchio. Amazon Music va alla scoperta dei brani della in gara con piccole anticipazioni, curiosità, conversazioni intime e spiritose: un modo unico e originale di vivere il festival con i suoi protagonisti. Peppe Vessicchio, il direttore d’orchestra più amato d’Italia, un ‘classico’ dall’anima pop, dialoga con i cantanti in gara mettendoli a proprio agio e passando da amico a spirito guida: anche nell'inedita veste di intervistatore il Maestro esprime al meglio la sua simpatia, il carisma e l'indiscussa cultura musicale. foto Kikapress/Amazon music by Korben