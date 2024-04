Lory Del Santo a Domenica In, il dolore per la morte dei tre figli: «Sdraiata a terra per ore, nessuno mi ha aiutato»

Lory Del Santo nel salotto di Mara Venier ripercorre le tappe della sua carriera e della sua vita. Al centro del suo racconto a Domenica In la perdita di tre figli: «All'inizio non riuscivo a stare in piedi. Stavo sdraiata a terra per ore. Poi mi sono detta: starò sdraiata per tutta la vita? No. Quando ti alzi una volta, poi sei capace di farlo di nuovo».

Lory Del Santo e il dolore per la perdita dei tre figli

Lory Del Santo ha avuto quattro figli, ma oggi solo uno, Devin, è ancora in vita. «Io vedo tutto come un film e mi è capitato di tutto - ha spiegato la showgirl in lacrime -.

Ho perso tre figli ed è una cosa terribile. Chi mi ha aiutato? Sicuramente non l'ha fatto la mia famiglia. Io avevo capito che mio figlio Loren (morto suicida nel 2018, ndr) avesse un problema, ma nessuno mi ha mai suggerito qualcosa. I padri non ci sono stati, mentre io le ho pensate tutte».

Il rapporto con la madre

L'attrice dice di sentirsi serena oggi, ma non dimentica i litigi furiosi, nel corso della sua gioventù, con la madre. Da cui non si è mai sentita amata. «Da bambina semplicemente cercavo di capire il mondo perché nessuno me lo spiegava», ha sottolineato l'attrice a Mara Venier. Lory Del Santo ha avuto un'infanzia segnata dal dolore della madre per la perdita del marito a soli 25 anni: una tragedia che ha condizionato il rapporto con le figlie. «Io non sono mai stata una vittima del destino, quando nasci in una famiglia particolare devi solo capire quello che sta succedendo. Mia mamma non mi credeva mai, anzi quando dicevo la verità mi picchiava. Ho pensato che il modo giusto per vivere sereni fosse quindi dire una bugia. Io non ho mai avuto una bambola da piccola. A Natale ricevevo come regalo un mandarino. Mia mamma era povera ma ho imparato ad essere felice con poco».