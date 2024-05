Carmen Russo a Domenica In: «Ho provato ad avere figli per 10 anni. Dopo cure e interventi è arrivata Maria. Donne non smettete di provare»

Carmen Russo si commuove a Domenica In raccontando la sua esperienza da mamma. La ballerina e showgirl ripercorre i momenti di difficoltà prima di rimanere incinta di sua figlia Maria, nata nel 2013 dall'amore con Enzo Paolo Turchi. «Non ho fatto nulla per non avere figli ma la vita andava avanti e ho capito che c'erano dei problemi meccanici», racconta.

«Ho cominciato a cercare la gravidanza da tanti anni prima, per 9- 10 anni, con cure e interventi.

E alla fine ce l'ho fatta. - aggiunge Devo ringraziare anche Enzo Paolo che mi è stato molto vicino e ora sono la donna più felice del mondo».

La gioia più grande per lei è arrivata nel 2012, quando ha scoperto che le cure a cui si sottoponeva stava avendo successo. «L'ho saputo a fine giugno 2012, lei è nata a gennaio 2013, e il dottore mi ha detto: fai la vita che hai sempre fatto».

In studio entrano anche la figlia Maria e suo papà, il coreografo Enzo Paolo Turchi sulle note di "Mamma Maria" dei Ricchi e Poveri.

Un racconto commovente che di conclude con un invito a tutte le donne: «Dico a tutte le donne: insistete se lo desiderate veramente. Un figlio ti dà il senso della vita e i fa sentire importante».