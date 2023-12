Gerry Scotti, Gerry Christmas: «Chi guarda la tv ha memoria corta. L’AI? Non sostituirà gli artisti»

Uscito lo scorso 8 dicembre negli store digitali, nei negozi di dischi e nelle edicole con Sorrisi & Canzoni, ‘Gerry Christmas’ è il primo album di Natale dell’amatissimo volto tv. Un progetto nato quasi per scherzo e a poche settimane dalle feste, reso possibile dal sostegno di Warner Music e dal lavoro del team Thousandgerry, autentici maghi dell’Intelligenza Artificiale. “Il disco non è stato tutto eseguito con l’Intelligenza Artificiale – specifica Gerry Scotti – viene lavorata la mia voce, laddove io non ci arrivo. In alcuni brani questo intervento è più massiccio, in altre canzoni meno”. Proprio sulla scelta della tracklist, il conduttore specifica: “Forse una delle cose che mi manca in un album come questo è non aver messo una canzone in italiano. Un po’ mi manca, diciamo, e forse un po’ me ne pento, ma mi lascia un grandissimo spazio per provarci un’altra volta…”, sorride. Immagini da Ufficio Stampa