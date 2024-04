Forte terremoto nei Campi Flegrei, paura me nessun danno

(LaPresse) Paura nel napoletano per la forte scossa di magnitudo 3.9 registrata nei campi flegrei a 4 km di Pozzuoli e a 3k di profondità alle 5.44 di questa mattina. Diverse le persone che si sono riversate spaventate in strada al momento del sisma. Non sono segnalati danni a persone o cose. "È la scossa di magnitudo più potente registrata in mare negli ultimi quarant’anni e sicuramente da quando vi è stata la recrudescenza bradisismica l’anno scorso", ha spiegato il sindaco di Bacoli (Napoli), Josi Della Ragione, aggiungendo: la situazione - è sotto monitoraggio costante,