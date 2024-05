Incendio all'Alpitronic di Bolzano, colonna di fumo si estende per chilometri

EMBED

(Agenzia Vista) Bolzano, 8 maggio 2024 Paura e immagini drammatiche, quelle registrate dai cittadini di Bolzano che, nella mattina di martedì 8 maggio, hanno assistito all’incendio alla sede dell’azienda Alpitronic, azienda leader nel settore delle colonne per ricariche di auto elettriche: in pochi minuti si è sollevata un’altissima nube di fumo che si è poi estesa per chilometri, costringendo a chiudere lo spazio aereo. / Instagram Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev