Carmen Russo incanta al Ballando con le Stelle spagnolo, Luca Tommassini: «Sei stata stupenda»

Carmen Russo è stata ospite della finale della versione spagnola di Ballando con le Stelle, ovvero, Bailando con Las Estrellas, che si è tenuta il 30 marzo. La ballerina si è esibita con una salsa scoppiettante insieme ad Angelo Madonia, professionista anche nello show italiano condotto da Milly Carlucci. Carmen ha incantato tutto il pubblico in studio e quello a casa grazie alla sua agilità, elesticità ed espressività in pista, anche l'amico e coreografo Luca Tommassini le ha fatto i complimenti.

Carmen Russo a Bailando con Las Estrellas

Carmen Russo ha infiammato la pista di Bailando con Las Estrellas esibendosi come ballerina per una notte. Ad accompagnarla nella sua esibizione c'era Angelo Madonia che era uno dei ballerini in gara nel programma spagnolo. Il professionista gareggiava con Sheila Casas ma la coppia è stata eliminata durante la settima puntata.

In seguito, Angelo era tornato in gara perché aveva preso il posto di Adrián Esperón, nell’undicesimo appuntamento al fianco di Elena Tablada.

Non era, però, destino che proseguisse la sua gara all'interno di Bailando: la coppia è stata eliminata propio durante l'undicesima serata. Dopo il grande successo riscosso da Carmen Russo, il ballerino si è detto pronto a gareggiare insieme a lei il prossimo anno.

I complimenti di Luca Tommassini

«Il mondo della danza sa», direbbe qualcuno e tutti sanno che Carmen Russo è una ballerina davvero in gamba. L'amico coreografo Luca Tommassini le ha fatto i complimenti prima della puntata de La Vita in Diretta e le ha detto: «Carmen arriva trionfante dalla Spagna. Una performance splendida, complimenti! Sei stata stupenda».