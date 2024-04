Sanremo 2025, «Carlo Conti sarà affiancato da Panariello e Pieraccioni»: l'indiscrezione. E spuntano i nomi delle co-conduttrici

Chi condurrà Sanremo 2025? Con Amadeus ufficialmente fuori dalla Rai, spuntano divese ozpioni anche se il nome più probabile, ormai, sembra solo uno: Carlo Conti che riprenderà in mano il Festival dopo averlo condotto nel 2015, 2016 e 2017. Secondo TvBlog, però, non sarà da solo visto. Al suo fianco, potrebbero esserci anche gli amici Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni, insieme ai quali Conti è impegnato da un po' di anni in una tournée fortissima.

La direzione artistica

E la direzione artistica? Sembra che che alcuni vertici Rai la vorrebbero separata dalla conduzione.

Carlo Conti potrebbe accettare? D'altronde in un’intervista al Corriere della Sera ha scherzato dicendo «Non so se ho ancora l’orecchio musicale giusto». Sullo share raggiunto da Amadeus difficile da replicare, poi, Conti ha giocato: «Ma io non potrei mai replicarlo, non arriverei alle 2 di notte (ride, ndr)! Amadeus ha fatto un grande lavoro, ma non si può ragionare sui precedenti, altrimenti dopo Baudo non lo avrebbe dovuto fare più nessuno».

Gli artisti

Sul nuovo corso del Festival che in molti ritengono essere partito proprio con il suo triennio di conduzione e direzione artistica, Conti dice: «Il Festival è tornato ai vecchi fasti. Qualcuno dice che sono stati i miei a farlo ripartire. Io questi meriti non me li prendo: l’unico è aver avuto la fortuna di trovare tra le nuove proposte Mahmood, Irama, Gabbani e Ermal Meta, Nigiotti, Caccamo». Nessuna donna. "Me ne rammarico. Però le donne le ho volute sul palco, a partire da Maria De Filippi".

L'aumento

Alla domanda se chiederà l’aumento, dopo che Amadeus ha lasciato la Rai, Conti risponde: «Non funziona così. Ma sono contento. Nel 2025 compio 40 anni in Rai. Per me a ogni rinnovo è importante che oltre al pilota ci sia la macchina. Finora hanno creduto in me. Poi, mai dire mai: di doman non c’è certezza».

Le co-conduttrici

Infine resta il nodo conduttrici. Secondo DiPiù come co-conduttrici potrebbero esserci Elodie - che lo ha fatto nel 2021 - e Annalisa, ma chi lo sa. Non resta che aspettare di capire che forma prenderà il prossimo Festival.