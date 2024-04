Bradisismo nei Campi Flegrei, raggiunta la soglia di 1,20 centimetri di sollevamento

Continua a salire la terra nei Campi Flegrei.

Alla luce dei dati di monitoraggio, acquisiti e pubblicati dall'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, relativi alla settimana dal 22 al 28 aprile 2024, apprendiamo che nell'area dei Campi Flegrei, il sollevamento registrato presso la stazione GPS di RITE (RIONE TERRA), ha raggiunto la soglia di 120 centimetri, da gennaio 2011 (nel bollettino della scorsa settimana era di 119,5 centimetri).

«Da gennaio agli inizi di aprile 2024 il valore medio della velocità di sollevamento nell' area di massima deformazione è di circa 10+/3 mm/mese alla stazione GNSS di Rione Terra (RITE).

Dal 9 al 16 aprile sono statiregistrati alla stazione GNSS di RITE due episodi di sollevamento del suolo, rispettivamente dicirca 1 cm (9-10 aprile) e 0.5 cm (15-16 aprile). Questi due episodi sono stati registrati anche dallealtre stazioni GNSS vicine a RITE in un raggio di circa 2-3 km, con valori progressivamentedecrescenti allontanandosi dalla zona di massima deformazione. Successivamente (intervallo 17-29 aprile, non si sono registratedeformazioni significative ad eccezione degli ultimi due giorni, successivi all’evento del 27 aprile. In totale negli ultimi 21 giorni si registra un sollevamento nell’area di massima deformazione di circa 2,5 centimetri. Una stima affidabile della velocità di sollevamento media su base mensile potrà essere fatta con idati delle prossime settimane».

Negli ultimi 21 giorni, si registra nell'area di massima deformazione, un sollevamento di 2.5 centimetri.