Stefano De Martino paparazzato in barca con la ex storica: le foto su Chi. Ritorno di fiamma?

Dopo aver festeggiato insieme a Belen il compleanno del figlio Santiago, Stefano De Martino si è concesso un week end di puro relax. Sulla barca, che ha il nome del figlio, il conduttore di “Stasera tutto è possibile” e che sogna di prendere il posto di Amadeus, è stato paparazzato da Chi insieme ad alcune amiche. Nulla di strano se non fosse che tra loro spicca una sua ex storica Gilda D'Ambrosio founder di The Attico.

«Bevenuto weekend! Lo scorso Stefano De Martino ha dato il via all’estate e ai primi tuffi - scrive l'account Instagram di Chi il magazine che ha pubblicato le foto del conduttore - E mentre aspettative e pressioni si alzano, soprattutto dopo l’addio alla Rai di Amadeus, lui le allevia con la salsedine e il rumore del mare, nel suo posto preferito: la barca».

Chi è Gilda, l'ex di Stefano De Martino

Sulla barca, che si chiama Santiago come il figlio avuto con Belen, ormeggiata a Nerano, al largo di Napoli, De Martino ha organizzato una festa in relax, tra le amiche presenti anche una vecchia conoscenza: Gilda D'Ambrosio.

I due sono stati insieme per tre anni, 2017 al 2020, e nonostante i diversi tira e molla sono rimasti buoni amici e si frequentano, almeno apparentemente, senza secondi fini. Napoletana di nascita e milanese d'adozione Gilda è una fashion influencer da oltre 700 mila follower su Instagram, nota per avere fondato con Giorgia Tordini il marchio di moda “The Attico”. I suoi abiti sono stati indossati da tantissime star tra cui: Katy Perry, Margot Robbie, Emily Ratajkowsi e Chiara Ferragni.